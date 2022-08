Tyson Fury odpowiada Usykowi! Szykuje się kolejny hit

Tyson Fury odpowiedział Ołeksandrowi Usykowi

- Obaj byli tego wieczoru gó***ni. Szczerze mówiąc to była jedna z najgorszych walk o mistrzostwo świata wagi ciężkiej jakie widziałem. To było straszne gó***, zniszczyłbym Usyka i Joshuę tego samego wieczoru. Sięgnijcie więc głęboko do swojej kieszeni - powiedział Fury, który w związku z wcześniejszymi deklaracjami o sportowej emeryturze dostał czas od federacji WBC do 26 sierpnia.