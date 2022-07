Tyson Fury o swoje przyszłości. Ma warunki

Przed Anthonym Joshuą (24-2, 22 KO) rewanż z Ołeksandrem Usykiem (19-0, 13 KO). W stawce znów będą pasy IBF/WBA/WBO wagi ciężkiej, ale tym razem to Ukrainiec wyjdzie do ringu w roli czempiona. Od wyniku tej walki 20 sierpnia będzie dużo zależało.

- Jeśli Joshua pokona Usyka, wrócę i go znokautuję. Ale będzie musiał ze mną walczyć za darmo w Anglii, w darmowej telewizji. Żadnego PPV, obejrzy to 30 milionów ludzi. Zrobimy to dla brytyjskich kibiców - mówi "Król Cyganów".