Tyson Fury nie wsiadł do samolotu przez znajomość z gangsterem

"Król Cyganów" kilka dni temu chciał lecieć za ocean, nie został jednak wpuszczony do samolotu. I ma to właśnie związek z jego kumplem. Rząd USA stworzył listę 600 osób powiązanych z Kinahanem, na które nałożono zakaz wlotu do Ameryki. Jedną z nich okazał się mistrz wagi ciężkiej!

Anglik wielokrotnie był krytykowany za bliższą znajomość z Kinahanem, domniemanym szefem kartelu narkotykowego. Ale to właśnie Kinahan doprowadził do walki Fury'ego z Anthonym Joshuą. Oczywiście do tej walki ostatecznie nie doszło, bo w sądzie arbitrażowym do rewanżu zmusił "Króla Cyganów" Deontay Wilder. Ale to właśnie Kinahan był mediatorem pomiędzy drużynami Fury'ego i Joshuy. Gdyby nie wyrok amerykańskiego sądu, już dawno poznalibyśmy absolutnego mistrza wszechwag.

Boks. Rząd USA oskarżył Daniela Kinahana

Kiedy jednak rząd USA oskarżył Kinahana o to, że stoi na czele międzynarodowego syndykatu przestępczego, Bob Arum - promotor Fury'ego, zerwał z nim wszelkie kontakty. Mimo tego "rozwodu" jeszcze w lutym angielski bokser zrobił sobie z nim wspólne zdjęcie.

- To, że zrobiłem sobie z kimś fotkę, nie czyni mnie przecież przestępcą - odpierał zarzuty mistrz World Boxing Council. Ale nie wszyscy są podobnego zdania...