Tyson Fury nie czekał długo. Tak zareagował na wygraną Usyka. Padły niecenzuralne słowa

Gratulacje dla Usyka za świetny występ dzisiaj. Dobra robota kolego. Obaj zawodnicy poszli na wymianę, więc brawa dla obu. Usyk jednak wie, że jest tylko jeden człowiek na tej planecie, który może go pokonać. Zrobiłem to już dwukrotnie w przeszłości i świat o tym wie. [...]. Ja jestem piep*****m Spartaninem i nieważne co kto uważa, to ja wygrałem tamte walki. Gwarantuję, na sto procent