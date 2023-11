To ma by wielkie wydarzenie i nie tylko w boksie. 17 lutego w Rijadzie dojdzie do pojedynku pomiędzy Tysonem Furym a Ołeksandrem Usykiem, którego stawką będą pasy mistrza świata - WBC należący do Brytyjczyka oraz WBO, IBF i WBA, które są w posiadaniu Ukraińca. Jest to pierwsza unifikacja w wadze ciężkiej od 1999 roku. "Król Cyganów" nie podchodzi do niej jednak w jakiś wyjątkowy sposób.