Jeśli Fury wygra grudniowy rewanż, to może stanąć przed sytuacją niemal bez dobrego wyjścia. Już w zeszłym roku mówił, że jedynym pięściarzem, z którym nigdy nie wyjdzie do ringu jest Joseph Parker. Okazuje się, że po potencjalnym triumfie nad Usykiem może zostać zmuszony do obowiązkowej obrony pasa WBO właśnie przeciwko swojemu wieloletniemu sparingpartnerowi i przyjacielowi.

Fury przygotowuje się do walki w wadze ciężkiej z Usykiem w Riyadzie / Associated Pres / © 2024 Associated Press

Wygrana Fury'ego z Usykiem może doprowadzić do ciekawych skutków

Z drugiej strony 32-latek też ma swoje ambicje, zarówno sportowe, jak i finansowe. Niekoniecznie podziela zdanie Fury'ego o braku chęci do zmierzenia się między linami. - Jeśli kiedykolwiek doszłoby do tego, a Tyson byłby numerem 1, a ja numerem 2 i nie byłoby nikogo innego do walki, a to mogłoby pomóc mi i mojej rodzinie w zabezpieczeniu nas do końca życia, to myślę, że Tyson i ja moglibyśmy zrobić coś razem. Mam jednak ogromny szacunek dla tego faceta i tego, co zrobił dla mojej kariery i gdyby nie on, nie byłbym tu, gdzie jestem dzisiaj - powiedział na początku tego roku.