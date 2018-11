Tyson Fury (27-0, 19 KO) nie obawia się mocnych ciosów Deontaya Wildera (40-0, 39 KO), bo podkreśla, że nie ma szans, aby Amerykanin zdołał go trafić.

- On ma te swoje cepy, ale ja mam obronę jak Floyd Mayweather Jr. Nikt mnie takim cepem nie trafi! Nie ma mowy, widzę każdy taki cios. Jeśli nie pokażesz czegoś, czego jeszcze nie widziałem, a to mało prawdopodobne, to mnie nie pokonasz - powiedział Brytyjczyk.



- Jak się rozkręcę, to cię znokautuję. A jak zaczniesz walić tymi cepami, to będzie to woda na mój młyn. Święta przyjdą w tym roku wcześniej! - dodał.



Do hitowej walki Wilder-Fury o pas WBC w wadze ciężkiej dojdzie 1 grudnia w Los Angeles.