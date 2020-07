Tyson Fury (30-0-1, 21 KO) nie zapomina. Ma to swoje wady, ale i zalety. Przekonuje się o tym właśnie cutman Jorge Capetillo.

To właśnie on uratował Fury'ego od porażki z Otto Wallinem we wrześniu ubiegłego roku. Na ringu "Król Cyganów" radził sobie bardzo dobrze, jednak zawisło nad nim widmo porażki z powodu kontuzji. Rozcięcie było duże, rana głęboka, a krew zalewała twarz Anglika. Na jego szczęście Capetillo zrobił co do niego należy. Fury wygrał na punkty, a to otworzyło furtkę do rewanżu z Deontayem Wilderem (42-1-1, 41 KO).

Tyson pamięć ma dobrą. Od wielu miesięcy udziela wywiadów tylko trzem dziennikarzom. - Pamiętam kto robił ze mną wywiady dziesięć lat temu i jeszcze później. Wiem, kto był ze mną od początku i kto się mnie nie wyparł, kiedy zrobili to inni - mówił niedawno w rozmowie właśnie z jednym z tych trzech dziennikarzy. Nigdy też nie zapomni Capetillo, że dziesięć miesięcy temu wyratował go od porażki.



- Tyson nadal jest mi wdzięczny za to, co wtedy zaszło. Kiedy z powodu pandemii wszystko było pozamykane, napisał do mnie sms-a pytając: "Jak mogę ci pomóc"? Wysłał mi nawet pieniądze, bo powinienem stać w narożniku Jessie Vargasa w połowie marca, a nic z tego nie wyszło. Wracałem wtedy do domu z pustymi kieszeniami, bałem się o swoją przyszłość, ale Tyson dowiedział się o tym i zainteresował się co u mnie. Pytał o rodzinę, o moją sytuację i wysłał pieniądze, właśnie na moją rodzinę. Fury to świetny facet, który potrafi zainteresować się drugim człowiekiem w czasach kryzysu. Przybywanie z nim i współpraca to był prawdziwy zaszczyt - powiedział Capetillo, którego w roli cutmana przed samym rewanżem zastąpił najsławniejszy ekspert w tej dziedzinie w boksie, Jacob "Stitch" Duran.



- To było paskudne rozcięcie i Jorge wykonał kawał dobrej roboty. Udowodnił, że zna się na rzeczy - chwali swojego poprzednika "Stitch" Duran.

