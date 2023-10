Szejkowie po raz kolejny udowadniają, że jeśli podejmują się jakiegoś przedsięwzięcia, w tym przypadku sportowego, to ich możliwości są absolutnie nieograniczone. Blichtr, luksus i przepych - tylko takie słowa cisną się na usta, gdy ktoś śledzi choćby w mediach społecznościowych, jak od kilkudziesięciu godzin wyglądają kulisy tego hitowego przedsięwzięcia.

Tyson Fury gra w otwarte karty przed starciem z Francisem Ngannou. Koniec emocji

Z bokserskim wydarzeniem, w dosłownym tego słowa znaczeniu, walka wieczoru ma niewiele wspólnego. I już nawet nie chodzi o to, że wystąpi pięściarski naturszczyk, były mistrz UFC w wadze ciężkiej, Francis Ngannou . Ale nawet w puli tej walki nie znalazło się trofeum, które literalnie jest w posiadaniu jednego z bohaterów głównego widowiska. Tyson Fury jest mistrzem jednej z czterech najbardziej prestiżowych federacji, WBC, ale w tym zestawieniu nie ryzykuje utraty pasa czempiona.

Zresztą czy "Król Cyganów" ryzykuje cokolwiek w przededniu wyczekiwanego przez świat boksu pierwszego od ponad dwóch dekad unifikacyjnego starcia o wszystkie tytuły w królewskiej dywizji? To przecież obozy obu pięściarzy, Fury'ego i Ołeksandra Usyka potwierdziły, gdy trwało już ostatnie odliczanie do gali w Rijadzie, że w dalszym ciągu priorytetową datą wielkiej bokserskiej bitwy jest 23 grudnia. Zresztą Ukrainiec jest w gronie niezliczonej liczby gwiazd, które dotarły do Arabii Saudyjskiej i zostały podjęte w królewski sposób.