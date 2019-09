- Jestem wybrykiem natury - mówi sam o sobie Tyson Fury (28-0-1, 20 KO), który w sobotnią noc skrzyżuje rękawice z Otto Wallinem (20-0, 13 KO).

- Po prostu cieszę się życiem, biorę dzień po dniu i chcę inspirować innych. Kiedy jestem w formie, mogę pokonać każdego, boksując tylko jedną ręką. Jestem bardzo duży, a przy tym szybki i obdarzony refleksem. Nie było jeszcze takiego zawodnika wagi ciężkiej jak ja, który byłby tak duży, a przy tym tak zwinny - przekonuje "Król Cyganów".



- Jestem wybrykiem natury. Facet o moich gabarytach nie może się przecież poruszać tak jak to robię ja. Nie wybiegam jednak za bardzo w przyszłość, zamierzam więc póki co skoncentrować wyłącznie na Wallinie. A zobaczycie w sobotę naprawdę świetną walkę. Cieszę się życiem w stu procentach i tym, że jestem właśnie w Las Vegas. Zobaczymy co do ringu wniesie mój rywal, ale ja pokażę znakomity boks - dodał Fury.