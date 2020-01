Za niecały miesiąc, 22 lutego w Las Vegas czeka nas wielkie, rewanżowe starcie Tysona Fury'ego (29-0-1, 20 KO) z Deontayem Wilderem (42-0-1, 41 KO). Brytyjczyk odpowiadał wczoraj Amerykaninowi z właściwą sobie swadą, dając widzom konferencji prasowej kilka pamiętnych zdań.

- Nie oczekiwałem od ciebie zrozumienia idei mistrza linearnego. Ja jestem historykiem boksu i wiem, o czym mówię. Tytuł linearny nie jest czymś materialnym, z czym trzeba się obnosić. Obaj dobrze wiemy, że nie trzeba czegoś widzieć, by w to wierzyć. To jak z wiarą w Boga - odpowiedział Wilderowi Fury.



- Podtrzymuję twierdzenie, że znokautuję Wildera w drugiej rundzie. Remis w pierwszej walce był dla mnie porażką i Wilder powinien na to popatrzeć w ten sam sposób. Żaden z nas nie chciał takiego wyniku. Teraz jestem gotowy, by pójść na wojnę z największym puncherem w boksie - dodał ''Król Cyganów''.



- Wszyscy wiedzą, że jestem tym samym kozakiem, co zawsze. Zostawię w ringu serce, niewiele mogę ukryć. Na pewno nie będę ''boksował'' jak Deontay Wilder - podsumował temat olbrzym z Wilmslow.