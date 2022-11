Tyson Fury jest w tym mistrzem i tak pokonuje rywali

Boks. Tyson Fury wchodzi do głów rywali

- Podczas wywiadów zawsze staram się wejść do głowy rywala. Podczas konferencji prasowych i ważenia zmąciłem głowę Kliczki. Każdy z moich przeciwników wpada w emocjonalny rollercoaster. Patrzą na mnie i myślą "Kim on jest? Co to ma być"? Niektórzy wydają się wręcz przerażeni - dodał Fury.