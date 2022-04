Tyson Fury jednak nie skończy z boksem? Głos zabrała żona

"Król Cyganów" przyznał, że takie zapewnienie złożył żonie Paris. Jednak ta stwierdziła, że 33-latek może jeszcze raz pojawić się na ringu, jeśli w grę będą wchodzić wszystkie pasy wagi ciężkiej. Trzy z nich (WBA, WBO i IBF) zdobył we wrześniu ubiegłego roku Ukrainiec Ołeksandr Usyk, pokonując innego Brytyjczyka Anthony'ego Joshuę. Ich rewanż ma się odbyć w czerwcu.

"Chciałabym, żeby teraz zakończył karierę. Nie ma nic więcej do udowodnienia. Więc jeśli nie chce tego dalej robić, a do tej pory robił to z powodu pieniędzy czy sławny, to już już nie musi. Teraz jest najsławniejszy człowiekiem na ziemi" - powiedziała Paris.

Boks. Żona Tysona Fury'ego o jego powrocie na ring

"Jedynym powodem, i czuję to w głębi serca, dla którego Tyson mógłby wrócić, jest walk unifikacyjna o wszystkie pasy" - dodała.

Po sobotnim zwycięstwie na londyńskim Wembley bilans Fury'ego w zawodowym boksie jest następujący - 32 zwycięstwa (23 przed czasem) i remis.