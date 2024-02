Tyson Fury dostał mocne ciosy, ale znalazł obrońcę. "To żałosne"

35-letni "Król Cyganów" jest przecież mistrzem federacji WBC, a dwa lata starszy Usyk to czempion: WBO, IBF i WBA. Dodatkowym smaczkiem jest fakt, że obaj pięściarze jeszcze nigdy nie przegrali . Bilans Brytyjczyka to 34 zwycięstwa, w tym 24 przez nokaut i jeden remis, a Ukraińca to 21 wygranych, w tym 13 przez nokaut.

"To jest facet, który pojechał do Niemiec, aby walczyć z Kliczką o tytuł mistrza świata i go pokonał. To jest facet, który pojechał do Ameryki, aby walczyć z gościem, Deontayem Wilderem, który był niepokonany i przez sześć lat panował jako mistrz wagi ciężkiej" - mówił promotor.