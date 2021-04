​Promotor mistrza świata IBF, WBA i WBO wagi ciężkiej Anthony'ego Joshuy (24-1, 22 KO), Eddie Hearn twierdzi, że pojedynek AJ-a o wszystkie pasy z mistrzem WBC Tysonem Furym (30-0-1, 21 KO) jeszcze nigdy nie był tak blisko jak dziś. Obozy brytyjskich olbrzymów mają być na granicy wyboru gospodarza lipcowej walki (wstępne kontrakty już podpisano) i zawarcia ostatecznego porozumienia.

- Jesteśmy bardzo blisko. W niedzielę Joshua i Fury otrzymają konkretne oferty dotyczące walki w lecie. Joshua nie mówi wiele o negocjowanych walkach, odzywa się, kiedy porozumienie jest blisko i zrobił to w czwartek. Ekscytacja stopniowo rośnie. Mamy na stole kilka ofert, to wspaniała sytuacja. Jestem pewien, że wszystko dogramy, chociaż o tym nie krzyczę. Cieszę się, że Fury okazał entuzjazm, to znaczy, że dobiegamy do mety - powiedział Hearn.

- Spróbuję porozmawiać we wtorek z Bobem Arumem (współpromotorem Fury'ego - przyp.red.). Zaangażowani w negocjacje ludzie wiedzą, że jesteśmy na granicy zawarcia porozumienia. Obaj zawodnicy są zdeterminowani. Joshua chce znać datę rozpoczęcia obozu. To największe sportowe wydarzenie tego roku. Jeden z potencjalnych gospodarzy otrzyma w przyszłym tygodniu pozytywną odpowiedź, a gdy dojdzie do pojedynku, cały świat stanie w miejscu, by go oglądać. Czy stadion Wembley wchodzi w grę? Ta oferta zostanie przedstawiona. Pytanie brzmi: czy 24 lipca 100 tysięcy widzów może zasiąść na trybunach naszego narodowego stadionu w Londynie? Odpowiedź brzmi: mamy taką nadzieję. A na podstawie takiej odpowiedzi trudno podjąć decyzję - dodał szef grupy Matchroom.

Wygląda więc na to, że faworytami wyścigu potencjalnych gospodarzy są Arabia Saudyjska, Katar, Singapur i Zjednoczone Emiraty Arabskie, te kraje wskazywane są w każdym razie przez brytyjską prasę, choć w grę wchodzą jeszcze podobno Ameryka i Rosja.