Tyrone Spong (14-0, 13 KO) nie może uwierzyć w to, o czym go dziś poinformowano. W organizmie Holendra wykryto zakazany klomifen (stosowany w leczeniu niepłodności u kobiet, uznawany przez WADA za środek maskujący), przez co zapewne nie zostanie on dopuszczony do starcia z Ołeksandrem Usykiem (16-0, 12 KO).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fury zrobił show na gali WWE. Był powstrzymywany przez ochronę. Wideo INTERIA.TV

- Eddie Hearn opublikował parę zdań na Twitterze, zanim zdążyłem przeczytać maila z całą informacją. To wszystko jest dziwne. Przez cały dzień mieliśmy przeczucie, że coś jest nie tak. Mieliśmy mieć dziś spotkanie twarzą w twarz, ale nagle Usyk postanowił to odwołać. Po otrzymaniu tego maila od WADA wszystko zaczęło mieć sens - mówił wczoraj wieczorem czasu amerykańskiego menedżer Sponga, Marcos Gonzales.



- Zdecydowanie zaprzeczam, że kiedykolwiek brałem substancję wymienioną w raporcie WADA. Poprosiłem o przetestowanie próbki "B" w wybranym przeze mnie laboratorium. Testy przeprowadzone w zeszłym tygodniu na prośbę Illinois Boxing Commission wykazały, co było dla mnie naturalne, że jestem czysty - skomentował Spong, dopatrujący się w całej sytuacji jakiegoś spisku.