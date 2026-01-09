Tyle Polak ma zarobić za walkę o mistrzostwo świata. Rekordowa suma, aż trudno uwierzyć

Damian Knyba już za kilkadziesiąt godzin może stać się kolejnym w historii polskim mistrzem świata. Kariera naszego rodaka póki co rozwija się wzorowo. Na siedemnaście stoczonych pojedynków nie przegrał ani jednego. I kibice mają nadzieję, że sytuacja nie ulegnie zmianie także w sobotni późny wieczór. Nie będzie jednak łatwo. Agit Kabayel otrzyma choćby wsparcie w postaci licznej publiczności, ponieważ pięściarze spotkają się w jego ojczyźnie.

Poza wypełnioną halą, mnóstwo osób obejrzy starcie przed ekranami telewizorów oraz innych urządzeń elektronicznych. Transmisję zapewni DAZN. Obecność tego akurat giganta to gwarancja nie tylko dobrej oprawy, ale także sporych pieniędzy dla zawodników. Tej drugiej sprawie przyjrzała się redakcja "supersport.se.pl". Sam Damian Knyba zdradził jej, iż zarobi wypłatę życia. O jakiej więc dokładnie kwocie mowa? "Według informacji, do jakich dotarliśmy, 'Polski Husarz' ma zgarnąć ok. 300 tys. dolarów" - czytamy w artykule. To ponad milion złotych.

Damian Knyba podwójnie zmotywowany. Będzie działo się w Niemczech

Nasz rodak może być już zadowolony przed samą walką, ponieważ jego ekipa wynegocjowała naprawdę dobre warunki. Do pełni szczęścia brakuje tylko tego, by teren oponenta opuszczał z mistrzowskim pasem. O brak motywacji nie trzeba się martwić. "Czekam na lekcję pokory dla Niemców, bo za bardzo cwaniakują i są za bardzo pewni siebie. Nie wpuszczają na walkę żadnych polskich mediów, a podobny numer zrobili z biletami, od razu mając zarezerwowane praktycznie wszystkie dla swoich" - niedawno grzmiał na naszych łamach Eryk Rachwał, główny doradca pięściarza.

Za głównymi bohaterami sobotniego wydarzenia, poza konferencją prasową, już oficjalne ważenie. Polak okazał się o około osiem kilogramów cięższy od faworyta miejscowej publiczności. Czy da to przewagę w ringu? O tym przekonamy się niebawem. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

