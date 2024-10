Tyle Julia Szeremeta mogła zarobić na walce we freak fightach

Teraz za to dziennik "Fakt" dotarł do informacji, które mówią o tym, ile jedna z federacji freafightowych oferowała wicemistrzyni olimpijskiej za udział w walce.

Jak oferta dla Szeremety wypada na tle innych? Okazuje się, że wcale nie spektakularnie

Pół miliona złotych zdaje się nie być tak intratną propozycją, jeśli spojrzymy na zarobki uczestników gal freakfightowych, które zostały upublicznione. Marcin Dubiel , jeden z najpopularniejszych internetowych celebrytów powiedział podczas jednej z transmisji na platformie Twitch, że za walkę dostaje między 500 a 800 tys. złotych , co oznacza, że zarabia więcej, niż mogłaby zainkasować Julia Szeremeta. Z kolei bardzo duże wynagrodzenie za walkę otrzymał także internetowy twórca Sergiusz Górski , który przyznał w jednym z wywiadów, że za swoje starcie z Pawłem "The Unboxallem" Smektalskim otrzymał prawie milion złotych .

Są to jednak górne stawki, na które mogą liczyć tylko niektórzy. Z informacji podawanych przez TVP Sport wynika, że najczęściej kontrakty podpisywane są na od 100 do 300 tysięcy złotych. Łatwo zatem wywnioskować, że Szeremeta wcale nie otrzymała tak spektakularnej oferty, której można było się spodziewać, mając na uwadze jej niedawny sukces na igrzyskach, popularność oraz to, że potrzeba by naprawdę bardzo dużych pieniędzy, które w takich przypadkach nierzadko służą, jako główny argument.