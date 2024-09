Tyle Adamek dostanie za triumf na FAME MMA. Abstrakcja. "Żeby później nie było"

Kiedy późną nocą na Narodowym w Warszawie rozbrzmiał Funky Polak i jego "Pamiętaj", serca fanów boksu znów zabiły szybciej. Tomasz Adamek, przez wielu krytykowany za to, że wszedł do świata freak-fightów niczym profesor wypunktował przeciwnika. Choć nie zdołał go posłać na deski, przewaga ani przez moment nie podlegała dyskusji. W werdykt inny, niż triumf "Górala" wierzył chyba tylko sam "Don Kasjo", który bezpośrednio po gongu zaczął... tańczyć.

