Tydzień do walki Adamka. Nagle musieli wszystko odwołać. FAME już potwierdziło

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Niespełna tydzień pozostał do jednej z głośniejszych gal sportów walki w Polsce w tym roku. Podczas FAME 27 w Gliwicach zobaczymy wiele znanych twarzy, ale najbardziej elektryzująca wydaje się walka wieczoru, w której Tomasz Adamek zmierzy się z Roberto Soldiciem. Na kilka dni przed wydarzeniem FAME musiało jednak odwołać stawkę planowanej walki, o czym poinformowało w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Tomasz Adamek
Tomasz AdamekAdam Jankowski/REPORTEREast News

Już od jakiegoś czasu freak-fightowa federacja dość mocno skręca w kierunku bardziej sportowych pojedynków. Świadczą o tym kolejne nazwiska, które pojawiają się na karcie walk. Jednak przed galą FAME 27 organizacja "rozbiła bank", bo w gliwickiej PreZero Arenie zobaczymy dwie legendy polskich sportów walki. W klatce pojawią się i Michał Materla i Tomasz Adamek. A w dodatku FAME zakontraktowało również byłego mistrza KSW, Roberto Soldicia.

O ile walka Adamka w FAME nie będzie niczym nowym, o tyle ogłoszenie Materli i Soldicia było sporym zaskoczeniem. Co więcej, Chorwat na gali 6 września skrzyżuje rękawice właśnie z "Góralem". Kilka tygodni temu federacja pochwaliła się ponadto, że stawką starcia Soldicia z Adamkiem będzie pas bokserskiej organizacji WBC. To miało jedynie wzbudzić jeszcze większe zainteresowanie całym wydarzeniem.

    FAME ogłasza tuż przed walką Adamek - Soldić. Nici ze stawki pojedynku

    Na kilka dni przed galą federacja poinformowała, że pas jednak nie będzie brany pod uwagę. "Stawką tego starcia miał być także specjalny charytatywny pas WBC (World Boxing Council): The Fight for Peace - symboliczny element podkreślający wyjątkowość wydarzenia. Pomimo ogromnych starań zarówno ze strony FAME jak i WBC, pas nie zostanie jednak wręczony" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

      "Na drodze pojawiły się przeszkody ze strony osób, którym bardziej zależy na utrzymaniu obecnego status quo niż na pokazaniu boksu w najlepszym możliwym wydaniu. Zamiast otworzyć się na wielkie widowisko z udziałem legend sportów walki, wybrano drogę blokad i ograniczeń" - dodano. Sam pojedynek jest jednak niezagrożony i odbędzie się zgodnie z planem.

      Ponadto na gali FAME 27 zobaczymy starcie wspomnianego wyżej Michała Materli z Dawidem "Crazy" Załęckim, Marcina Najmana z Łukaszem "Tuszolem" Tuszyńskim, czy Bartosza Szachty z Kamilem "King Kongiem" Mindą. Gala odbędzie się 6 września w Gliwicach, a początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 20:00.

      Tomasz Adamek zadebiutuje w federacji FAME MMA! FAME Friday Arena 2INTERIA.TVINTERIA.TV
      Dwóch umięśnionych mężczyzn stoi naprzeciwko siebie twarzą w twarz, bez koszulek, w postawie sugerującej gotowość do pojedynku, na jasnym, neutralnym tle.
      FAME 27: Adamek - SoldićFame MMAmateriały prasowe
      Tomasz Adamek
      Tomasz AdamekGrzegorz Wajda/REPORTER AFP

