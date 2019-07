- WBSS nie jest organem zarządzającym, ale będziemy przestrzegać decyzji federacji WBO ws. Krzysztofa Głowackiego - poinformował jeden z organizatorów turnieju World Boxing Super Series wagi junior ciężkiej Kalle Sauerland, cytowany przez portal "ringtv".

Kilka dni temu WBO poinformowała, że nie anuluje wyniku czerwcowego pojedynku w Rydze Głowackiego (rekord 31-2, 19 KO) z Łotyszem Mairisem Briedisem (26-1, 19 KO) w półfinale WBSS i o mistrzostwo świata tej federacji. Polak przegrał w trzeciej rundzie po licznych kontrowersjach.

Władze World Boxing Organization zdecydowały wówczas, że nie zarządzą natychmiastowego rewanżu. Briedis został według WBO mistrzem kategorii junior ciężkiej w sposób przepisowy i jesienią przystąpi do finałowego pojedynku turnieju z Kubańczykiem Yunierem Dorticosem. Federacja zarekomendowała, ale nie nakazała, aby triumfator WBSS zmierzył się w ciągu 120 dni od finałowej walki z Głowackim. - WBSS nie jest organem zarządzającym, ale będziemy przestrzegać decyzji federacji WBO - przyznał Sauerland ws. potencjalnej walki Głowackiego z triumfatorem World Boxing Super Series.

Na razie nie jest znana data potyczki Briedisa z Dorticosem. - Finał odbędzie się w terminie od września do listopada. Miejsce walki jest sprawą otwartą, w grę wchodzi m.in. Azja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania - dodał przedstawiciel WBSS.

W drugiej rundzie walki 15 czerwca w Rydze Polaka z Łotyszem miało miejsce kilka nieczystych zachowań. Najpierw broniący pasa WBO Głowacki uderzył rywala w tył głowy, a po chwili Briedis "oddał" mu mocno łokciem, trafiając w szczękę. 33-letni pięściarz z Wałcza przez chwilę leżał na ringu, sędzia dał ostrzeżenie Briedisowi, a Polakowi nakazał wstać i kontynuować pojedynek. Zdezorientowany Głowacki niedługo potem przewrócił się po mocnych ciosach Briedisa.

Po pierwszym liczeniu zostało kilka sekund do gongu kończącego starcie, ale mimo że ten wybrzmiał, Łotysz nacierał nadal, a sędzia Robert Byrd nie przerwał pojedynku. Na nic zdały się gesty osób z narożnika i wokół ringu, pokazujące 74-letniemu arbitrowi, że powinien zakończyć rundę. Po jednym z ciosów Łotysza Głowacki ponownie padł na deski i został wyliczony, a następnie odesłany do narożnika. W przerwie Byrd wymownie pokazywał, że nie słyszał sygnału końca rundy.

Na początku trzeciej odsłony osłabiony Polak po raz trzeci padł na deski i wtedy arbiter już przerwał walkę ostatecznie. - Myślę, że po turnieju powinien nastąpić rewanż, bo to była szalona walka. Briedis popełnił poważny faul, ale druga strona też nie była bez winy. Faul Briedisa był bardziej spektakularny, choć nie sądzę, aby to było zamierzone. Atmosfera w hali była gorąca, sędzia Robert Byrd nie słyszał gongu, więc nie winię Briedisa. Osoby z obydwu narożników wskoczyły do ringu, próbując zasygnalizować, że runda się skończyła - przyznał Sauerland.