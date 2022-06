Trzykrotny medalista Mistrzostw Polski wystąpi na gali Polsat Boxing Promotions w Toruniu

Bartłomiej Przybyła zawodowy debiut zaliczył w lutym na gali Polsat Boxing Promotions Jeżewski vs Mann. We Wrocławiu pokonał na punkty Arkadiusza Zająca, a już trzy miesiące później cieszył się z kolejnej wygranej. W Lublinie przez techniczny nokaut odprawił dużo bardziej doświadczonego Denisa Bartosa. Trzecią przeszkodą w zawodowej karierze 23-latka będzie Kolumbijczyk Santiago Garces. Pięściarz trenujący i mieszkający w hiszpańskiej Walencji w swoim rekordzie ma 10 walk, z czego cztery wygrane, trzy remisy i tyle samo porażek.

Większość pojedynków stoczył na dystansach od ośmiu do nawet dziesięciu rund, czym wyraźnie góruje nad Polakiem boksującym dotąd w pojedynkach czterorundowych. 19-latek liznął także świata, bo oprócz ojczyzny, walczył także we Włoszech, a ostatnio na Łotwie. Jego rekord robi wrażenie także z innego powodu. Starcie z Przybyłą będzie dla Garcesa już dziewiątą tegoroczną walką, a uwzględniając debiut w grudniu 2021 łatwo policzyć, że zawodnik ten boksuje nieprzerwanie od siedmiu miesięcy! Wszystko to nie robi jednak wrażenia na Przybyle, który konsekwentnie realizuje swoje marzenia o drodze na bokserski szczyt.

Polsat Boxing Promotions w Toruniu. Bartłomiej Przybyła z kolejną zawodową walką

Organizacja Polsat Boxing Promotions wraca do Torunia pół roku od pierwszej wizyty w tym mieście. W serwisie Biletyna.pl. trwa sprzedaż biletów na galę, która odbędzie się 25 czerwca w Arenie Toruń. Jednym z najjaśniejszych punktów na karcie walk jest ta o pas Międzynarodowego Mistrza Polski w wadze lekkiej pomiędzy Radomirem Obruśniakiem i Zsoltem Osadanem. W Toruniu próbkę swojego ogromnego talentu ponownie da też Ihosvany Garcia. Kubańczyk, który w listopadzie pokonał doskonale znanego Przemysława Gorgonia, tym razem skrzyżuje rękawice z niezwykle doświadczonym Ryno Liebenbergiem.

Pochodzący z RPA pięściarz ma na koncie aż 31 walk przy zaledwie siedmiu Garcii. Trenujący i mieszkający w Poznaniu Kubańczyk staje zatem do kolejnego wielkiego wyzwania w swojej krótkiej zawodowej karierze. Ewentualne zwycięstwo nad rywalem, który w przeszłości mierzył się między innymi ze słynnym Eleiderem Alvarezem czy pogromcą wielu Polaków - Vincentem Feigenbutzem z pewnością będzie cennym skalpem w dorobku Garcii.

Fani zgromadzeni na trybunach Areny Toruń, 25 czerwca zobaczą łącznie sześć pojedynków zawodowych. Dodatkową atrakcją będą występy muzycznych gwiazd, z jakich słyną gale Polsat Boxing Promotions. Tym razem ring w swoją muzyczną scenę zamieni między innymi wyrazisty raper młdego pokolenia oraz producent - Janusz Walczuk

Wnioski o akredytacje na galę Polsat Boxing Promotions 8 można wysyłać na adres mailowy: toldak@polsat.com.pl

Zdjęcie Karta walk gali Polsat Boxing Promotions w Toruniu / Polsat Boxing Promotions / materiały prasowe