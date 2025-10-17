W piątkowy wieczór hala sportowa przy ul. Mickiewicza w Sokółce zamieniła się w arenę walk pięściarzy - wszystko to w ramach 37. już edycji gali Suzuki Boxing Night. W karcie nie zabrakło wielu intrygujących atrakcji.

Głównym punktem był tu mecz Polska - Bułgaria, w ramach którego rozplanowano łącznie osiem pojedynków w kategoriach od 50 do + 90 kg. To jednak nie wszystko, bowiem organizatorzy przygotowali jedną specjalną, charytatywną walkę.

Agata Kaczmarska i Aneta Rygielska wcieliły się w role komentatorek swoich walk Polsat Sport

"Diablo" znowu w akcji, powalczył podczas Suzuki Boxing Night. Wszystko w szczytnym celu

W jej ramach Krzysztof "Diablo" Włodarczyk skrzyżował rękawice z Pawłem Ejsmontem, przedstawicielem Viking Point Sokółka - wszystko to w szczytnym celu, bowiem dochód z walki zostanie przeznaczony na leczenie Wiktorii, dziewczynki cierpiącej na zespół Moebiusa.

Była to naturalnie jedynie widowisko pokazowe, które odbyło się przed współzawodnictwem kadrowiczów i z oczywistych względów ogłoszono od razu remis. Niemniej dla fanów pięściarstwa zobaczenie Włodarczyka w akcji w każdych okolicznościach to z pewnością niemała gratka.

"Diablo" Włodarczyk stoczył już ponad 70 profesjonalnych walk

Krzysztof Włodarczyk - jeśli mowa o ściśle profesjonalnych walkach - ma na swym koncie łącznie 71 pojedynków, z czego wygrał 66 (44 KO), przegrał cztery, a jeden (z Giacobbe Fragomenim, w roku 2009) zremisował.

44-latek po raz ostatni wyszedł do ringu w zmaganiach o stawkę w maju bieżącego roku, kiedy to pokonał przez nokaut Adama Balskiego i zdobył w ten sposób tymczasowy pas WBC w wadze bridger.

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk Dawid Wolski East News

Krzysztof Włodarczyk Michal Dubiel/REPORTER East News

Krzysztof Włodarczyk Dawid Wolski/East News East News