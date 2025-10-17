Trzy rundy i koniec. "Diablo" wyszedł do ringu z jednym celem. To był dosłownie prawdziwy pokaz
Wieczorem 17 października doszło do kolejnej odsłony gali Suzuki Boxing Night. Choć głównym punktem wydarzenia był bokserski mecz Polska - Bułgaria, to fanów pięściarstwa czekała jeszcze jedna istotna atrakcja - do ringu wszedł bowiem Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, a wszystko to w naprawdę szlachetnym celu. Rękawice skrzyżował z Pawłem Ejsmontem, przedstawicielem Viking Point Sokółka i doszło tu do remisu.
W piątkowy wieczór hala sportowa przy ul. Mickiewicza w Sokółce zamieniła się w arenę walk pięściarzy - wszystko to w ramach 37. już edycji gali Suzuki Boxing Night. W karcie nie zabrakło wielu intrygujących atrakcji.
Głównym punktem był tu mecz Polska - Bułgaria, w ramach którego rozplanowano łącznie osiem pojedynków w kategoriach od 50 do + 90 kg. To jednak nie wszystko, bowiem organizatorzy przygotowali jedną specjalną, charytatywną walkę.
"Diablo" znowu w akcji, powalczył podczas Suzuki Boxing Night. Wszystko w szczytnym celu
W jej ramach Krzysztof "Diablo" Włodarczyk skrzyżował rękawice z Pawłem Ejsmontem, przedstawicielem Viking Point Sokółka - wszystko to w szczytnym celu, bowiem dochód z walki zostanie przeznaczony na leczenie Wiktorii, dziewczynki cierpiącej na zespół Moebiusa.
Była to naturalnie jedynie widowisko pokazowe, które odbyło się przed współzawodnictwem kadrowiczów i z oczywistych względów ogłoszono od razu remis. Niemniej dla fanów pięściarstwa zobaczenie Włodarczyka w akcji w każdych okolicznościach to z pewnością niemała gratka.
"Diablo" Włodarczyk stoczył już ponad 70 profesjonalnych walk
Krzysztof Włodarczyk - jeśli mowa o ściśle profesjonalnych walkach - ma na swym koncie łącznie 71 pojedynków, z czego wygrał 66 (44 KO), przegrał cztery, a jeden (z Giacobbe Fragomenim, w roku 2009) zremisował.
44-latek po raz ostatni wyszedł do ringu w zmaganiach o stawkę w maju bieżącego roku, kiedy to pokonał przez nokaut Adama Balskiego i zdobył w ten sposób tymczasowy pas WBC w wadze bridger.