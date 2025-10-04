Trzy liczenia i koniec. Niecałe pięć minut polskiej rewelacji z MŚ. Jest złoto
Julia Szeremeta pchnęła rok temu w Paryżu polski boks do przodu, z MŚ w Liverpoolu podopieczne trenera Tomasza Dylaka przywiozły aż trzy krążki. Na podium nie stanęła tam ostatecznie Kinga Krówka, choć zaczęła zmagania błyskotliwie. Na rozwój 18-latki z Gostynia warto zwracać jednak szczególną uwagę, to przyszłość polskiego pięściarstwa. W tym roku w Pucharze Świata w Brazylii pokonała medalistkę IO z Paryża. Teraz zaś w Sokółce dorzuciła złoto młodzieżowych mistrzostw Polski. I to w jakim stylu!
Polski boks w olimpijskiej odmianie kobietami stoi - to wniosek po sukcesach kadry pań, zaczynając od ubiegłorocznych olimpijskich zmagań w Paryżu. Srebrny medal Julii Szeremety stanowił miłą odmianę po latach niepowodzeń w igrzyskach, a ciąg dalszy sukcesów kadry trenera Tomasza Dylaka mieliśmy już w tym roku. Od turniejów Pucharu Świata zaczynając, a na mistrzostwach globu kończąc.
Z Liverpoolu panie przywiozły trzy medale: złoto wywalczyła Agata Kaczmarska, nieznacznie zaś finały przegrały: Julia Szeremeta i Aneta Rygielska. To jednak nie tylko one spisywały się znakomicie, bliskie medali były też: Kinga Krówka i Emilia Koterska. Zwłaszcza ta pierwsze imponowała, strefę medalową przegrała minimalnie w walce z medalistką olimpijską.
Mimo że pod koniec listopada skończy dopiero 19 lat.
Kinga Krówka z medalem młodzieżowych mistrzostw Polski. A wkrótce mistrzostwa kontynentu
Znaczną część kadry trenera Tomasza Dylaka czeka jeszcze finałowy turniej Pucharu Świata w Indiach, młodsze zawodniczki wyjadą na młodzieżowe mistrzostwa Europy. Trzy kadrowiczki z Liverpoolu wystąpiły zaś w Sokółce w młodzieżowych mistrzostwach kraju.
Mowa o Emilii Koterskiej, Barbarze Marcinkowskiej i Kindze Krówce, dwie ostatnie awansowały do dzisiejszych finałów. Przy czym Marcinkowska, triumfatorka PŚ z Brazylii z kwietnia, ostatecznie oddała złoto walkowerem. Krówka zaś do ringu weszła, ale jej pojedynek potrwał półtorej rundy. I po trzecim liczeniu został zakończony.
Rywalką 18-latki z Gostynia była Małgorzata Pępek z Gardy Gierałtowice, nietrudno tu wskazać faworytkę. Krówka potraktowała rywalkę mniej więcej tak, jak w mistrzostwach świata Nowozelandkę Jordan Wilson. Tyle że tam rywalka nie wytrzymała nawet jednej rundy, teraz zaś pięściarka z Wielkopolski musiała poczekać na ostateczny werdykt nieco dłużej.
Krówka zaczęła walkę dość spokojnie, kontrolowała sytuację, ale przyspieszyła w połowie rundy. I po jej czterech ciosach Pępek była pierwszy raz liczona. W drugiej zaś nastąpił koniec. Najpierw lewy sierp wstrząsnął głową rywalki, nie minęła jeszcze minuta. A po kolejnych 30 sekundach następna seria sprawiła, że arbiter liczył po raz trzeci. I tym razem na ośmiu palcach się nie zakończyło - Krówka wygrała przed czasem.
- Stoczyłam trzy walki, ze wszystkich jestem zadowolona. Finał był krótki, ale szanuję przeciwniczkę i dziękuję, że wyszła do walki - mówiła Krówka na profilu PZB w mediach społecznościowych. - Teraz chwila luzu od boksu i przygotowuję się do młodzieżowych ME w Budapeszcie. A później trener Tomek da chyba trochę luzu - powiedziała.
Finały młodzieżowych mistrzostw Polski w boksie (triumfatorki na pierwszym miejscu):
- Kategoria 48 kg: Emilia Kościelska - Alicja Zakrzewska 5:0
- Kategoria 51 kg: Nikola Prymaczenko - Marta Prill 5:0
- Kategoria 54 kg: Julia Wasiakowska - Angelika Arendacz 4:1
- Kategoria 57 kg: Izabela Rozkoszek - Natalia Zakrzewska 5:0
- Kategoria 60 kg: Wiktoria Hass - Anastazja Michałek 4:1
- Kategoria 65 kg: Kinga Krówka - Małgorzata Pępek (RSC w 2. rundzie)
- Kategoria 70 kg: Aleksandra Cyrek - Barbara Marcinkowska (walkower)
- Kategoria 75 kg: Daria Parada - Oliwia Araszewska 5:0
- Kategoria 80 kg: Julia Oleś - Maria Pępek 5:0
- Kategoria: +80 kg: Martyna Jancelewicz - Sandra Wan Der Zanden 5:0