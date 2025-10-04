Trzy liczenia i koniec. Niecałe pięć minut polskiej rewelacji z MŚ. Jest złoto

Polski boks w olimpijskiej odmianie kobietami stoi - to wniosek po sukcesach kadry pań, zaczynając od ubiegłorocznych olimpijskich zmagań w Paryżu. Srebrny medal Julii Szeremety stanowił miłą odmianę po latach niepowodzeń w igrzyskach, a ciąg dalszy sukcesów kadry trenera Tomasza Dylaka mieliśmy już w tym roku. Od turniejów Pucharu Świata zaczynając, a na mistrzostwach globu kończąc.

Mimo że pod koniec listopada skończy dopiero 19 lat.

Kinga Krówka z medalem młodzieżowych mistrzostw Polski. A wkrótce mistrzostwa kontynentu

Znaczną część kadry trenera Tomasza Dylaka czeka jeszcze finałowy turniej Pucharu Świata w Indiach, młodsze zawodniczki wyjadą na młodzieżowe mistrzostwa Europy. Trzy kadrowiczki z Liverpoolu wystąpiły zaś w Sokółce w młodzieżowych mistrzostwach kraju.

Mowa o Emilii Koterskiej, Barbarze Marcinkowskiej i Kindze Krówce, dwie ostatnie awansowały do dzisiejszych finałów. Przy czym Marcinkowska, triumfatorka PŚ z Brazylii z kwietnia, ostatecznie oddała złoto walkowerem. Krówka zaś do ringu weszła, ale jej pojedynek potrwał półtorej rundy. I po trzecim liczeniu został zakończony.

Kinga Krówka (z prawej) udanie zaczęła swoje pierwsze seniorskie mistrzostwa świata Tomasz Jastrzębowski/REPORTER Reporter

Rywalką 18-latki z Gostynia była Małgorzata Pępek z Gardy Gierałtowice, nietrudno tu wskazać faworytkę. Krówka potraktowała rywalkę mniej więcej tak, jak w mistrzostwach świata Nowozelandkę Jordan Wilson. Tyle że tam rywalka nie wytrzymała nawet jednej rundy, teraz zaś pięściarka z Wielkopolski musiała poczekać na ostateczny werdykt nieco dłużej.

Krówka zaczęła walkę dość spokojnie, kontrolowała sytuację, ale przyspieszyła w połowie rundy. I po jej czterech ciosach Pępek była pierwszy raz liczona. W drugiej zaś nastąpił koniec. Najpierw lewy sierp wstrząsnął głową rywalki, nie minęła jeszcze minuta. A po kolejnych 30 sekundach następna seria sprawiła, że arbiter liczył po raz trzeci. I tym razem na ośmiu palcach się nie zakończyło - Krówka wygrała przed czasem.

- Stoczyłam trzy walki, ze wszystkich jestem zadowolona. Finał był krótki, ale szanuję przeciwniczkę i dziękuję, że wyszła do walki - mówiła Krówka na profilu PZB w mediach społecznościowych. - Teraz chwila luzu od boksu i przygotowuję się do młodzieżowych ME w Budapeszcie. A później trener Tomek da chyba trochę luzu - powiedziała.

Finały młodzieżowych mistrzostw Polski w boksie (triumfatorki na pierwszym miejscu):

Kategoria 48 kg: Emilia Kościelska - Alicja Zakrzewska 5:0

Kategoria 51 kg: Nikola Prymaczenko - Marta Prill 5:0

Kategoria 54 kg: Julia Wasiakowska - Angelika Arendacz 4:1

Kategoria 57 kg: Izabela Rozkoszek - Natalia Zakrzewska 5:0

Kategoria 60 kg: Wiktoria Hass - Anastazja Michałek 4:1

Kategoria 65 kg: Kinga Krówka - Małgorzata Pępek (RSC w 2. rundzie)

Kategoria 70 kg: Aleksandra Cyrek - Barbara Marcinkowska (walkower)

Kategoria 75 kg: Daria Parada - Oliwia Araszewska 5:0

Kategoria 80 kg: Julia Oleś - Maria Pępek 5:0

Kategoria: +80 kg: Martyna Jancelewicz - Sandra Wan Der Zanden 5:0

Kinga Krówka Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Barbara Marcinkowska w 2021 roku Pawel Wodzynski/Dzien Dobry TVN/East News East News

Kinga Krówka - Nien-Chin Chen. Walka na MŚ 2025. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport