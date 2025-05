Trzecie złoto dla Polski, a za moment czwarte! Torwar "odleciał", show w finale

To był turniej Pawła Bracha! Pięściarz z Radomia (kat. 60kg) w wielkim stylu zdobył, w kolejności, trzeci dla Polski złoty medal podczas Pucharu Świata w ramach turnieju im. Feliksa Stamma w Warszawie. Nasz pięściarz już wcześniej odniósł życiowy sukces, pokonując trzeciego pięściarza świata, a dziś w najważniejszej rozgrywce pokonał Włocha Michele Baldassiego. A chwilę później to samo, w fenomenalnym stylu, zrobił Cezary Znamiec (kat. 70kg). Co to jest za wieczór dla kibiców boksu!