Trzecie starcie polskiego pięściarza z Brytyjczykiem. Tym razem ma być zwycięskie

Gala w Bytomiu cieszy się zainteresowaniem, bo dwa poprzednie pojedynki pomiędzy wychowankiem Szombierek Bytom a Brytyjczykiem były bardzo zacięte i pełne emocji. W 2019 roku w katowickim "Spodku" sędziowie punktowali na korzyść Robinsona. W zeszłym roku w Radomsku orzekli remis. W Bytomiu ma być inaczej. - Chcę pokazać najlepszy boks Damiana Jonaka, wszystkie moje atuty. Zależy mi żeby pojedynek przyniósł kibicom emocje. To ma być dobra walka pod względem technicznym, ale jednocześnie show, które zadowoli publiczność, widowisko z adrenaliną czyli właśnie to co kibice lubią najbardziej. No i chcę tę trylogię zakończyć zwycięstwem - podkreśla Damian Jonak.

Reklama

Andrew Robinson to showman, który potrafi boksować

Jego rywal Andrew Robinson wierzy w siebie równie mocno. - Cieszę się, że wróciłem do Polski, czuję tu się świetnie. Możemy bić się nawet dziesięć razy a Damian Jonak nigdy ze mną nie wygra - stwierdził z uśmiechem Robinson, który jak zwykle czarował przed walką, dogadywał rywalowi, przekazał mu nawet własną czapeczkę.

Polak przyjął te słowa z uśmiechem. Jest spokojny, bo podczas przygotowań zrobił wszystko co należało, sylwetkę ma nienaganną. - Robinson prywatnie jest bardzo fajnym facetem i złego słowa nie mogę na niego powiedzieć. Ma przy tym medialną osobowość i umie się sprzedać. Dla mnie ważne, że będę walczył w miejscu, które darzę sentymentem. Przecież tu, gdzie obecnie znajduje się Hala na Skarpie, stał w przeszłości obiekt Szombierek. W nim trenowałem i nauczyłem się boksować, akurat przy boku Mariusza Wołosza, obecnego prezydenta Bytomia - podkreśla Damian Jonak. Prezydent, który jest fanem pięściarstwa był na ceremonii ważenia, będzie również obecny podczas gali.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Artur Szpilka: Mam cały czas wolną rękę, jeśli chodzi o boks. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Przed pojedynkiem Jonaka z Robinsonem walczyć będą m.in. Stanisław Gibadło (z silnym Argentyńczykiem Mateo Veronem) oraz Tomasz Gromadzki, który wraca do boksu po przygodzie z Gromdą czyli pojedynkami na gołe pięści. Zbił wagę i wygląda dobrze. - Taktyka taktyką, ale jak coś będzie szło nie tak, to pewnie się "podpalę" i pójdę do przodu - uśmiechał się "Zadyma".

Hala na Skarpie czeka na kibiców

Gala Boksu Zawodowego Tymex Boxing Night 21 "Śląskie uderzenie", którą będzie transmitować TVP Sport rozpocznie się o godz. 17.45.

CZYTAJ TAKŻE: Siatkarki z Zaporoża znalazły nowy dom

Hala na Skarpie, Bytom

waga superśrednia, Damian Jonak - Andrew Robinson (Anglia) - 8 rund

waga średnia, Stanisław Gibadło - Mateo Damian Veron (Argentyna) - 8 rund

waga lekka, Kamil Młodziński - Miroslav Serban (Czechy) - 6 rund

waga półciężka, Tomasz Gromadzki - Adam Koprowski - 6 rund

waga ciężka, Remigiusz Smoliński - Borna Grcić (Chorwacja) - 4 rundy

waga superlekka, Aleksander Jasiewicz - Bazargur Jugder (Mongolia) - 6 rund

waga półciężka, Wiktor Szadkowski - Damian Szewczyk, 4 rundy

waga junior ciężka, Martin Gottschall - Paweł Strykowski, 4 rundy

waga lekka: Robert Niedżwiedzki - Igor Dryga - 4 rundy