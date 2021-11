Dziennikarze "The Ring" co jakiś czas aktualizują listę TOP 10 każdej kategorii z osobna. My mamy swoich przedstawicieli tylko na granicy 90,7 kilograma, za to aż trzech. Szósty jest Krzysztof Głowacki (31-3, 19 KO), ósmy Michał Cieślak (21-1, 15 KO), a dziewiąty Mateusz Masternak (46-5, 31 KO).

Za czempiona uznaje się Mairisa Briedisa (IBF), a dalej na liście są: 1. Yuniel Dorticos, 2. Ilunga Makabu (WBC), 3. Lawrence Okolie (WBO), 4. Thabiso Mchunu, 5. Kevin Lerena, 6. Głowacki, 7. Aleksiej Papin, 8. Cieślak, 9. Masternak, 10. Ryad Merhy.

Poniżej prezentujemy zestawienie najlepszych pięściarzy świata P4P, czyli bez podziału na kategorie. Oczywiście według dziennikarzy "The Ring".

1. Saul Alvarez (Meksyk), mistrz świata IBF, WBA, WBC, WBO

2. Ołeksandr Usyk (Ukraina), mistrz świata IBF, WBA, WBO

3. Terence Crawford (USA), mistrz świata WBO

4. Naoya Inoue (Japonia), mistrz świata IBF, WBA

5. Josh Taylor (Szkocja), mistrz świata IBF, WBA, WBC, WBO

6. Errol Spence junior (USA), mistrz świata IBF, WBC

7. Teofimo Lopez (USA), mistrz świata IBF, WBA, WBA

8. Juan Francisco Estrada (Meksyk), mistrz świata WBA, WBC

9. Wasilij Łomaczenko (Ukraina)

10. Kazuto Ioka (Japonia), mistrz świata WBO

