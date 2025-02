Trwają poszukiwania reprezentanta Polski. Policja ma nowe informacje

Policja ma nowe informacje w sprawie zaginionego Wadima Konszewicza

Od tamtej pory nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną ani przyjaciółmi, a jego telefon pozostaje nieaktywny. Pięściarz miał wsiąść do pociągu z Krakowa do Gdyni o godzinie 19.57 lub o godzinie 22.14 bezpośrednio do Słupska. Finalnie nie udało się na chwilę obecną ustalić, czy wsiadł do jednego z tych pociągów. Do Słupska jednak nie dotarł.