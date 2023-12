Trudno się z tym pogodzić. Wyciekła punktacja walki Mateusza Masternaka

Porażka Mateusza Masternaka z Chrisem Billamem-Smithem o mistrzostwo świata WBO w wadze junior ciężkiej to wielki cios dla wszystkich polskich kibiców boksu. Przegrana ta była wynikiem poważnej kontuzji żeber, której pięściarz nabawił się podczas walki. Dziennikarz "SuperExpressu" Rafał Mandes poinformował, jak do momentu prezentowała się punktacja sędziów. Tym trudniej pogodzić się z tym, co się wydarzyło.