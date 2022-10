Trener Wildera ogłasza po brutalnym nokaucie

- Deontay Wilder jest najbardziej dynamicznym zawodnikiem w historii boksu . Nie ma na świecie zawodnika, który może zrobić wszystko to, co robi Deontay - powiedział Scott.

Trener Wildera: Jego dynamika jest niezrównana. Najlepszy z najlepszych

- Mamy do czynienia z najlepszym bokserem wagi ciężkiej na świecie, którego dynamika jest niezrównana. Gdyby nie był moim bratem, mówiłbym dokładnie to samo. Mówię wam, Deontay to najlepszy z najlepszych - dodał trener Wildera.