Trener Usyka o sensacyjnym zestawieniu legendy boksu. Amerykanin już zaciera ręce

Ołeksandr Usyk to niekwestionowana legenda boksu na całym świecie. Ukrainiec jeszcze do niedawna mógł popisać się czterema pasami mistrzowskimi w wadze ciężkiej - WBC, WBA, IBF i WBO, a od niedawna ma na swoim koncie "tylko" trzy z nich. 39-latek w listopadzie zeszłego roku postanowił zwakować ostatni z wymienionych czempionatów, a ten trafił następnie w ręce Fabio Wardleya.

Już 23 maja podczas gali boksu organizowanej w egipskiej Gizie Usyk stanie natomiast przed kolejnym wyzwaniem zachowania tytułu mistrza świata WBC. Rywalem legendy będzie holenderski kickboxer, Rico Verhoeven.

Usyk może zawalczyć z Amerykaninem. Jasna deklaracja trenera

Mimo że do starcia w Egipcie zostało jeszcze mnóstwo czasu, zespół Usyka już spekuluje nad możliwością jego kolejnych zestawień. Trener Ukraińca, Siergiej Łapin, w ostatniej rozmowie dla serwisu "Casinostugan" zdradził, co sądzi o możliwości walki 39-latka z takimi przeciwnikami, jak Jake Paul i legenda UFC, Jon Jones.

- Walka z Jakiem Paulem w MMA na tym etapie nie jest brana pod uwagę. Jesteśmy jednak zawsze otwarci na kreatywne i interesujące współprace w przyszłości - powiedział na temat pierwszego z Amerykanów. - Jeśli mówimy o walkach crossoverowych, bardzo ciekawym starciem mogłoby być starcie z Jonem Jonesem w Stanach Zjednoczonych - ogłosił w sprawie drugiego z nich.

Łapin tym samym wskazał, że w najbliższym czasie nie dojdzie do walki Usyka z Jakiem Paulem, ale nie wykluczył także, że w przyszłości strony podejmą współpracę. Bardziej interesujący dla ukraińskiego trenera, pod kątem zestawienia z legendą boksu, wydaje się być zdecydowanie Jon Jones.

Pojedynek najlepszego zawodnika wagi ciężkiej w MMA z jednym z najlepszych bokserów swojego pokolenia mógłby stać się wielkim wydarzeniem, gdyby został odpowiednio zorganizowany. "Kto jest najgroźniejszym człowiekiem na świecie?"

Czy potencjalne zestawienia, o których wspomina Łapin rzeczywiście mają rację bytu? Przekonamy się o tym zapewne dopiero po nadchodzącej walce Ukraińca. Na ten moment przed Usykiem poważne wyzwanie obrony swojego pasa przeciwko Rico Verhoevenowi.

Ołeksandr Uysk jest niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej

Anthony Joshua vs Jake Paul GIORGIO VIERA AFP

Jon Jones (z lewej) Sean M. Haffey/GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Usyk: „To Iwan znokautował Dubois”. Żart ukraińskiego mistrza. [WIDEO] AP © 2025 Associated Press