Trener Usyka o sensacyjnym zestawieniu legendy boksu. Amerykanin już zaciera ręce

Patryk Górski

Patryk Górski

Ołeksandr Usyk w spokoju przygotowuje się do majowej obrony pasa WBC w Gizie przeciwko Rico Verhoevenowi, a jego zespół już snuje plany kolejnych pojedynków. Trener Ukraińca, Siergiej Łapin, w jednym z ostatnich wywiadów zdradził nawet nazwiska dwóch potencjalnych rywali dla legendarnego boksera. Jake Paul i Jon Jones zostali wskazani jako ci, którzy w przyszłości mogą skrzyżować z nim rękawice. Szczególnie zadowolony może być jednak drugi z Amerykanów.

Ołeksandr Usyk z zielonym pasem mistrza, w otoczeniu ludzi; w rogu głowa Jon Jonesa w kółku.
Bradley Collyer/PA Images via Getty Images/Jeff Bottari/Zuffa LLCGetty Images

Ołeksandr Usyk to niekwestionowana legenda boksu na całym świecie. Ukrainiec jeszcze do niedawna mógł popisać się czterema pasami mistrzowskimi w wadze ciężkiej - WBC, WBA, IBF i WBO, a od niedawna ma na swoim koncie "tylko" trzy z nich. 39-latek w listopadzie zeszłego roku postanowił zwakować ostatni z wymienionych czempionatów, a ten trafił następnie w ręce Fabio Wardleya.

Szokujące słowa Putina w kierunku MKOl-u. Stawia żądania, w Rosji aż huczy

Już 23 maja podczas gali boksu organizowanej w egipskiej Gizie Usyk stanie natomiast przed kolejnym wyzwaniem zachowania tytułu mistrza świata WBC. Rywalem legendy będzie holenderski kickboxer, Rico Verhoeven.

Mimo że do starcia w Egipcie zostało jeszcze mnóstwo czasu, zespół Usyka już spekuluje nad możliwością jego kolejnych zestawień. Trener Ukraińca, Siergiej Łapin, w ostatniej rozmowie dla serwisu "Casinostugan" zdradził, co sądzi o możliwości walki 39-latka z takimi przeciwnikami, jak Jake Paul i legenda UFC, Jon Jones.

- Walka z Jakiem Paulem w MMA na tym etapie nie jest brana pod uwagę. Jesteśmy jednak zawsze otwarci na kreatywne i interesujące współprace w przyszłości - powiedział na temat pierwszego z Amerykanów. - Jeśli mówimy o walkach crossoverowych, bardzo ciekawym starciem mogłoby być starcie z Jonem Jonesem w Stanach Zjednoczonych - ogłosił w sprawie drugiego z nich.

Legia Warszawa poniosła spektakularną porażkę. Sytuację komentuje w rozmowie z Interią Jerzy Galara z Golden Team Nowy Sącz, który zajął ostatnie miejsce w Polskiej Lidze Boksu.
Boks

Koszmar Legii. Polski gigant za burtą rozgrywek. Trener rywali reaguje

Artur Gac
Artur Gac

Łapin tym samym wskazał, że w najbliższym czasie nie dojdzie do walki Usyka z Jakiem Paulem, ale nie wykluczył także, że w przyszłości strony podejmą współpracę. Bardziej interesujący dla ukraińskiego trenera, pod kątem zestawienia z legendą boksu, wydaje się być zdecydowanie Jon Jones.

Pojedynek najlepszego zawodnika wagi ciężkiej w MMA z jednym z najlepszych bokserów swojego pokolenia mógłby stać się wielkim wydarzeniem, gdyby został odpowiednio zorganizowany. "Kto jest najgroźniejszym człowiekiem na świecie?"
dodał.

Czy potencjalne zestawienia, o których wspomina Łapin rzeczywiście mają rację bytu? Przekonamy się o tym zapewne dopiero po nadchodzącej walce Ukraińca. Na ten moment przed Usykiem poważne wyzwanie obrony swojego pasa przeciwko Rico Verhoevenowi.

Ołeksandr Uysk jest niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej
Ołeksandr Uysk jest niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiejAFP
Anthony Joshua vs Jake PaulGIORGIO VIERAAFP
Jon Jones (z lewej)Sean M. Haffey/GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP
Usyk: „To Iwan znokautował Dubois”. Żart ukraińskiego mistrza. [WIDEO]AP© 2025 Associated Press

