Trener Szeremety ma kolejny skarb. Polka (wice)mistrzynią Europy. I to już za chwilę

Już tylko jedna walka dzieli Natalię Kuczewską od wygrania młodzieżowych mistrzostw Europy, które odbywają się w Sofii. Polka w finale kategorii do 50 kilogramów zmierzy się w sobotę z Serbką Kristiną Nad Vargą. Dla naszej reprezentacji to szansa na siódme złoto w historii zawodów tej rangi. Jedno z nich wywalczyła wcześniej Julia Szeremeta, srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w Paryżu, która jest w stolicy Bułgarii. Młodzieżową reprezentację kobiet prowadzi natomiast Tomasz Dylak, a więc trener odpowiedzialny za sukces boksu we Francji.