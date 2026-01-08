Trener Szeremety już tego nie ukrywa. A jednak to prawda. Tak jak Nawrocki

Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tomasz Dylak, czyli trener reprezentacji Polski kobiet w boksie ma za sobą świetny czas. Wielkopolanin doprowadził Julię Szeremetę m.in. do srebrnego medalu igrzysk olimpijskich w Paryżu. Na tym nie ma zamiaru poprzestawać. Szkoleniowiec uchylił rąbka ws. swojej przeszłości. Okazuje się, że wiele go łączy z prezydentem RP Karolem Nawrockim.

Dwóch mężczyzn, jeden w sportowej koszulce z polskim godłem i tatuażami na rękach, drugi w eleganckim płaszczu z ręką przyłożoną do piersi, w tle rozmyty tłum.
Tomasz Dylak brał udział w kibicowskich ustawkachMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Jaap Arriens / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Tomasz Dylak od kilku lat jest trenerem reprezentacji Polki kobiet w boksie. Szkoleniowiec pochodzący z wielkopolskiego Gostynia w ostatnim czasie osiągnął wiele sukcesów. Największym było oczywiście doprowadzenie Julii Szeremety do wicemistrzostwa olimpijskiego w 2024 roku. W ostatnim czasie jego podopieczne wywalczyły także medale mistrzostw świata w Liverpoolu.

Tomasz Dylak już tego nie ukrywa. Brał udział w ustawkach

Dylak był ostatnio gościem programu "Wieczór z Hubertem" w Kanale Sportowym. Szkoleniowiec zaczął opowiadać tam o swojej przeszłości. Jako kibic Lecha Poznań brał udział w tzw. ustawkach. Hubert Kęska zapytał go czy kibice Lecha mieli nakaz trenowania sportów walki.

- Nie, że był nakaz, ale każdy wiedział, że Lech jest numerem jeden na świecie pod względem kibicowskim. My w Gostyniu mieliśmy mocnych chłopaków od zawsze. Trenowaliśmy jak sportowcy. Przygotowując się to ja nie piłem, brałem odżywki, chodziłem wcześnie spać. Traktowałem to czysto jako sport w tamtym okresie życia
przyznał wprost.

Trener z Gostynia przyznał, że w tamtym okresie swojego życia potrzebował adrenaliny, którą dawały mu ustawki.

- Podchodziłem do tego bez żadnej złości i nienawiści. Wychodziliśmy jako sportowcy, a na końcu dawaliśmy sobie cześć. I człowiek potrzebował taką adrenalinę. Teraz z tej perspektywy inaczej na to patrzę, ale wtedy człowiek szukał dawki adrenaliny. Było to coś dla mnie bardzo ciekawego - dodał.

Prezydent RP Karol Nawrocki także w przeszłości brał udział w ustawkach kibicowskich, o czym wspomniał w trakcie wiosennej kampanii prezydenckiej. - W różnych modułach, zawsze sportowych, szlachetnych walk występowałem - przyznał.

MKOl podjął decyzję o boksie na igrzyskach. Co to oznacza dla Julii Szeremety?AP© 2025 Associated Press
Mężczyzna w sportowej koszulce reprezentacji Polski z widocznymi tatuażami na ramionach siedzi przy stoliku, patrząc z powagą przed siebie.
Tomasz Dylak, trener reprezentacji PolskiMarcin Golba/Nur Photo via AFPAFP
Mężczyzna w garniturze wygłasza przemówienie, stoi przy mikrofonie na tle kilku polskich flag.
Karol Nawrocki dostał poparcie selekcjonera żużlowej reprezentacji Polski. Wiemy, dlaczego.Pawel WodzynskiEast News
Trójka sportowców w strojach z polskim godłem, centralnie kobieta w stroju bokserki, z poważnym wyrazem twarzy, wspierana przez dwóch mężczyzn będących prawdopodobnie trenerami lub członkami sztabu.
Julia Szeremeta i Tomasz DylakTomasz Jastrzebowski/REPORTEREast News

