Trener Szeremety już tego nie ukrywa. A jednak to prawda. Tak jak Nawrocki

Tomasz Dylak od kilku lat jest trenerem reprezentacji Polki kobiet w boksie. Szkoleniowiec pochodzący z wielkopolskiego Gostynia w ostatnim czasie osiągnął wiele sukcesów. Największym było oczywiście doprowadzenie Julii Szeremety do wicemistrzostwa olimpijskiego w 2024 roku. W ostatnim czasie jego podopieczne wywalczyły także medale mistrzostw świata w Liverpoolu.

Tomasz Dylak już tego nie ukrywa. Brał udział w ustawkach

Dylak był ostatnio gościem programu "Wieczór z Hubertem" w Kanale Sportowym. Szkoleniowiec zaczął opowiadać tam o swojej przeszłości. Jako kibic Lecha Poznań brał udział w tzw. ustawkach. Hubert Kęska zapytał go czy kibice Lecha mieli nakaz trenowania sportów walki.

- Nie, że był nakaz, ale każdy wiedział, że Lech jest numerem jeden na świecie pod względem kibicowskim. My w Gostyniu mieliśmy mocnych chłopaków od zawsze. Trenowaliśmy jak sportowcy. Przygotowując się to ja nie piłem, brałem odżywki, chodziłem wcześnie spać. Traktowałem to czysto jako sport w tamtym okresie życia

Trener z Gostynia przyznał, że w tamtym okresie swojego życia potrzebował adrenaliny, którą dawały mu ustawki.

- Podchodziłem do tego bez żadnej złości i nienawiści. Wychodziliśmy jako sportowcy, a na końcu dawaliśmy sobie cześć. I człowiek potrzebował taką adrenalinę. Teraz z tej perspektywy inaczej na to patrzę, ale wtedy człowiek szukał dawki adrenaliny. Było to coś dla mnie bardzo ciekawego - dodał.

Prezydent RP Karol Nawrocki także w przeszłości brał udział w ustawkach kibicowskich, o czym wspomniał w trakcie wiosennej kampanii prezydenckiej. - W różnych modułach, zawsze sportowych, szlachetnych walk występowałem - przyznał.

MKOl podjął decyzję o boksie na igrzyskach. Co to oznacza dla Julii Szeremety? AP © 2025 Associated Press

Tomasz Dylak, trener reprezentacji Polski Marcin Golba/Nur Photo via AFP AFP

Karol Nawrocki dostał poparcie selekcjonera żużlowej reprezentacji Polski. Wiemy, dlaczego. Pawel Wodzynski East News

Julia Szeremeta i Tomasz Dylak Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News