Jak widać punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. - Dbają tu o nas bardzo i o ekipę Cieślaka zapewne też dbają bardzo dobrze - mówi Damien Durandt, trener Ilungi Makabu (26-2, 24 KO). Już w piątek rywalem Kongijczyka w walce o wakujący tytuł mistrza świata wagi junior ciężkiej federacji WBC będzie nasz Michał Cieślak (19-0, 13 KO).

- Chcieliśmy żeby Ilunga stoczył walkę przed swoimi kibicami. Oni będą go wspierać. Fajnie, że zawalczy o mistrzostwo świata w swoim domu. Musi to wygrać i wygra w wielkim stylu - kontynuował szkoleniowiec, który z uznaniem mówi o naszym rodaku.



- Cieślak to naprawdę dobry bokser. Nie bez przyczyny zapewnił sobie drugie miejsce w rankingu WBC. Ma bardzo mocne strony, ale i pewne luki. Spodziewam się dobrej walki i naszej wygranej - dodał Durandt.

