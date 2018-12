Trener byłego mistrza wagi średniej Giennadija Gołowkina (38-1-1, 34 KO) twierdzi, że 36-letni Kazach będzie jeszcze boksować przez mniej więcej trzy lata.

Gołowkin ma wkrótce podjąć ważne decyzje dla swojej kariery. Pięściarz stoi przed wyborem platformy, która będzie transmitować w USA jego kolejne walki. Zastanawia się też nad tym, w jakiej kategorii wagowej występować.



- Zobaczymy, czy zostanie w średniej, czy może przeniesie się do super średniej. Zostały mu jeszcze dwa, trzy lata, muszą one być bardzo produktywne. Ważne jest to, że nadal ma motywację i pracuje tak, jak pracował wcześniej. Jeśli utrzyma formę, to myślę, że stoczy jeszcze pięć lub sześć walk - powiedział trener Abel Sanchez.



Wyboru platformy Gołowkin ma dokonać jeszcze przed świętami. O Kazacha walczą przede wszystkim DAZN i ESPN. Zainteresowany jest też Al Haymon, twórca cyklu Premier Boxing Champions, którego gale transmitują w USA różne telewizje.



Na DAZN przeniósł się m.in. Saul Alvarez, z którym we wrześniu Gołowkin doznał pierwszej porażki na zawodowym ringu.