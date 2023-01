- Andy Ruiz nie stanowi absolutnie żadnego zagrożenia dla zdyscyplinowanego Deontaya Wildera. Przejrzałem swoje notatki, materiały i widzę, że Ruiz ma problem ze zdyscyplinowanymi pięściarzami. Jedyną nadzieją Ruiza jest to, że dasz mu szansę, gdy jednak trzymasz się planu na walkę, łatwo go ograniczyć . To dobry pięściarz, ale każdy ma swoje słabości, a Andy ma problemy ze zwyciężeniem zdyscyplinowanych zawodników - mówił trener Wildera.

Boks. Trener Deontaya Wildera zna słabe strony Andy'ego Ruiza

- Gdy Joshua walczył z nim za pierwszym razem, nie był tak zdyscyplinowany, jak w rewanżu. AJ realizujący plan na walkę zdeklasował Ruiza. Stary Chris Arreola , który miał plan na walkę i Joe Goossena w narożniku, w moich oczach pokonał Ruiza dwiema rundami. Za każdym razem, gdy oglądam powtórkę, mam Arreolę wygrywającego dwiema rundami, to na pewno nie było tak jednostronne, jak widzieli to sędziowie - dodał Scott.

- Andy Ruiz będzie musiał podejść blisko Deontaya i gdy to zrobi, narazi się na niebezpieczeństwo. Zmusimy go do podejścia bliżej, będzie musiał to zrobić, bo Deontay jest wyższy. Kiedy wejdzie w półdystans, zapłaci za to, jak nigdy wcześniej. Zdyscyplinowany, usystematyzowany Deontay Wilder nie będzie miał problemu z Andym Ruizem. Czy to oznacza, że Ruiz jest słabym pięściarzem? Nie, absolutnie nie, po prostu Deontay z planem - ręce wysoko w górze, cierpliwy wiedząc, że nadarzą się odpowiednie okazje - będzie przerażającym wyzwaniem - stwierdził szkoleniowiec "Brązowego Bombardiera".