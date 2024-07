Transpłciowe bokserki walczą we Francji o medale. Środowisko jest wściekłe

Igrzyska olimpijskie w Paryżu, choć rozpoczęły się oficjalnie mniej niż tydzień temu, pełne są skandali . Nad Sekwaną praktycznie codziennie dzieje się coś, z czego nie są dumni organizatorzy najważniejszej imprezy czterolecia. Stan wspomnianej rzeki nie pozwala na przykład na rywalizację triathlonistów. Zawody mogą zostać okrojone jedynie do jazdy na rowerze oraz biegania. Nerwowo robi się też w hali, w której odbywają się zmagania bokserskie.

W Polsce kibice wściekli są zwłaszcza na sędziowanie po walce Damiana Durkacza. "Biało-Czerwony" zdaniem ekspertów z kraju nad Wisłą został wyraźnie pokrzywdzony. "Sędzia ustawił walkę. Jeśli sędzia ringowy ma mieć wpływ na poczynania w ringu, to zachowuje się tak jak wczoraj. Można powiedzieć, że mógłby napisać podręcznik: "Jak ustawić walkę". Udało mu się to idealnie. I w nagrodę dostał w ringu drugą walkę Polaka. To był hit" - grzmiał Grzegorz Proksa na łamach Interia Sport.