Tragiczne wieści ze szpitala. Nie żyje utytułowany zawodnik, zmarł po walce o pas

Pokonany sportowiec zasłabł, a następnie błyskawicznie trafił do szpitala. W placówce medycznej lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Niestety już nie został z niej wybudzony. Zaledwie kilkadziesiąt godzin temu poinformowano o śmierci pięściarza. "Niech spoczywa w pokoju. Był wojownikiem do samego końca. Kondolencje i najszczersze wyrazy współczucia dla jego rodziny i mieszkańców Fidżi" - napisał w mediach społecznościowych zwycięzca konfrontacji (cytat za: "Bokser.org").