Kazuki Anaguchi nie żyje. Skutki walki 23-letniego boksera okazały się opłakane w skutkach

I właśnie na karcie tej gali doszło do starcia Anaguchiego z Tsutsumim. Dla 23-letniego Japończyka była to pierwsza walka zakontraktowana na dystansie 10 rund. Po przegranym pojedynku jednogłośną decyzją sędziów ze swoim rodakiem, Anaguchi zaczął cały trząść się w narożniku, co zwiastowało, że coś niedobrego dzieje się z jego zdrowiem. Następnie został zabrany do szpitala na badania, gdzie stracił przytomność. Lekarze przeprowadzili pilną kraniotomię, aby usunąć zdiagnozowany krwiak podtwardówkowy po prawej stronie mózgu. Po tej operacji młody sportowiec pozostawał nieprzytomny i cały czas trwała walka o jego życie.