Nie żyje Mylik Birdsong. 31-letni pięściarz został zamordowany na oczach ojczyma

Stojący przed autem bokser rozmawiał z wybranką, kiedy nagle w jego stronę podjechał czarny SUV. Siedzący w aucie mężczyźni otworzyli ogień i zaczęli strzelać do Birdsonga . Sportowiec próbował uciec, jednak dwóch sprawców podążyło za nim, wciąż do niego strzelając.

Na miejsce przybyły służby ratunkowe, które natychmiast przystąpiły do pomocy. Niestety, życia 31-latka nie dało się już uratować. Sprawą zajęła się policja, która zaapelowała już do mieszkańców o przekazanie wszystkich informacji, które pomogłyby w odnalezieniu sprawców.

Po ogromnej tragedii głos zabrała matka zamordowanego pięściarza, Zonyia Birdsong. "Za każdym razem, gdy mnie widział, całował mnie i mówił, że mnie kocha. Wtedy pocałował mnie tuż przed drzwiami i powiedział: Mamo, do zobaczenia za kilka dni. Powiedziałam: Okay, kochanie. Po chwili usłyszałam strzały " - wyjawiła, cytowana przez Bild.

Całe zajście miał widzieć na własne oczy ojczym Mylika, Victor Taylor. "Jestem załamany, ponieważ zrobili to na moich oczach. Zamordowali go. Zamordowali mojego syna na moich oczach. Chcę, żeby osoby za to odpowiedzialne zostały pociągnięte do odpowiedzialności" - oznajmił krótko.