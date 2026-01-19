Do nieszczęścia w ringu doszło w szóstej rundzie. Doświadczonego Denisa Mądrego (11-12-1, 6 KO) na deski najpierw rzucił prawy krzyżowy. A gdy wstał, by jeszcze kontynuować to starcie, został bardzo dotkliwie skarcony ciosami sierpowymi. Dwa kolejne uderzenia sprawiły, że doszło do technicznego nokautu, bo pojedynek przerwał arbiter. Sytuacja wyglądała jednak fatalnie, Mądry zastygł z rękami w gardzie, jakby stracił kontakt z rzeczywistością. I miał problem, aby zgiąć nogi w kolanach i usiąść na krzesełku, które przygotowano mu w ringu.

Denis Mądry trafił na blok operacyjny w stanie "wręcz śmiertelnym"

"Fatalne sceny. Ciężko znokautowany Denis Mądry opuścił halę w Dzierżoniowie na noszach. Igor Pryga (10-1, 3 KO) najlepszy w karierze, ale to nie jest teraz najważniejsze..." - relacjonował komentujący galę Piotr Jagiełło, dziennikarz TVP Sport. A na finiszu transmisji dziennikarka Sylwia Dekert dodała: - Denis Mądry, który został ciężko znokautowany, przebywa obecnie w szpitalu w Wałbrzychu. Miejmy nadzieję, że jego stan szybko się ustabilizuje i szybko wróci do zdrowia.

Niestety sprawa jest bardzo poważna. Twórczynią zbiórki zatytułowanej: "Rehabilitacja i rekonstrukcja czaszki Denisa" jest narzeczona pięściarza, Monika Wójcik, z którą Interii w niedzielę bardzo późnym wieczorem udało się skontaktować.

Pani Monika zdecydowała się bardzo szczegółowo opowiedzieć nam o tym, co wydarzyło się dobę wcześniej.

- Jak tylko znieśli Denisa na noszach i umieścili w karetce, miał pojawić się tam dylemat, czy przewiozą go do szpitala w Wałbrzychu czy poczekają na śmigłowiec do Wrocławia. To już dawało bardzo niepokojący sygnał biorąc pod uwagę, że był nieprzytomny. Pojechaliśmy za karetką do szpitala, tam Denis od razu został przebadany tomografem, a zaraz po nim wyjechał na blok operacyjny. Wówczas przekazano nam informację, że stan jest bardzo ciężki, wręcz śmiertelny, wymagający natychmiastowej operacji - wzięła głęboki oddech pani Monika.

Usłyszeliśmy, że operacja będzie mogła trwać nawet do 7 godzin. Na szczęście trwała tylko godzinę, do 1 w nocy. Neurochirurg przekazał, że się udała, więc spadł nam pierwszy kamień z serca. Tyle tylko, że ściągnięte zostały krwiaki, dodatkowo Denis musiał mieć wycięty fragment kości czaszki, żeby wyrównać ciśnienie śródczaszkowe i zrobić więcej miejsca dla obrzękniętego mózgu. W tym momencie ma dość duży ubytek kości, który będzie musiał być rekonstruowany.

- Obecnie Denis jest w stanie stabilnym. Pierwszy stan bezpośredniego zagrożenia życia minął. Z tego, co wiem, po operacji wszystko dobrze się układa. Nie było żadnych powikłań, czy wtórnych wylewów. Mijają pierwsze 24 godziny i mam coraz lepsze informacje. Dzisiaj (niedziela - przyp.) o godz. 21 miał robiony tomograf kontrolny, w którym wszystko, na ile to możliwe, wyszło poprawnie. Neurochirurg nie zobaczył nic niepokojącego, więc mam nadzieję, że wszystko powoli się regeneruje. Mimo to pozostaje w śpiączce farmakologicznej do czasu zniknięcia obrzęku mózgu. Może to potrwać 5-6 dni, tego dokładnie nie wiemy.

Pięściarz walczy na OIOM-ie. Narzeczona: Mam się szykować na wszystko

- Dopiero, gdy się wybudzi, będzie można zdiagnozować, jak głęboki był uraz i jak głębokie spowodował ubytki. Wówczas będziemy wiedzieć, jakiego szukać specjalisty, czy od powrotu mowy, od pamięci, od ruchomości, czy zmian neurologicznych, które trzeba będzie wyprowadzać rehabilitacją. I na koniec dojdzie też rekonstrukcja kości czaszki - dodaje partnerka.

Pani Monika nie zastanawiała się i bardzo szybko ruszyła ze wspomnianą zbiórką pieniędzy, zakładając ją na jednym z popularnych portali. Solidarność środowiska bokserskiego i sportów walki jest ogromna, założonym celem jest 100 tysięcy złotych, a już teraz (stan na godz. 6:30) na koncie widnieje ponad 45 tysięcy złotych.

- Szybko postępująca zbiórka w tym całym nieszczęściu daje z tyłu głowy komfort, że będę mogła zacząć działać od razu. Kwota, którą widzę, bardzo mnie cieszy. Bo ona oznacza, że mogę szukać specjalistów, którzy realnie pomogą. Po rozmowie z lekarzem mam się szykować u Denisa na wszystko, od niebycia samodzielnym, do długiej rehabilitacji, by w ogóle Denis był w stanie samodzielnie funkcjonować - precyzuje.

Denis Mądry, zawodowy pięściarz i zawodowy żołnierz (w stopniu plutonowego) razem ze swoją ukochaną tworzą związek od dziewięciu lat. Od pięciu są narzeczonymi. - W tym roku, w sierpniu, planowaliśmy ślub... - zawiesza głos kobieta.

Artur Gac

Denis Mądry i jego narzeczona, Monika Wójcik screenshot/zrzutka.pl PUSTE

Denis Mądry (z lewej) GAZETA WROCLAWSKA PIOTR KRZYZANOWSKI/POLSKA PRES GRUPA East News