Branżowy portal boxrec.com zazwyczaj jest pewnym źródłem wiedzy, lecz nie w tym przypadku. To właśnie tam pojawiła się informacja, że Adam Kownacki wraca na ring w Minneapolis już w najbliższą sobotę . "Cichy" powrót był sporym zaskoczeniem, bo wyglądało to tak, jakby notowania Polaka były już wyjątkowo słabe. Zazwyczaj w taki sposób, nagły z minimalnym wyprzedzeniem, do ringu wchodzą już pięściarze, którzy w wieku Kownackiego mają być co najwyżej solidnymi testerami lub - mówiąc brutalnie - mięsem armatnim.