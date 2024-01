To nie miało prawa się zdarzyć, ale jednak! Sensacyjną wiadomość przekazał dziennikarz zza wielkiej wody, Dan Rafael , który poinformował, że już w marcu Kubrat Pulew stanie w szranki z Manuelem Charrem (34-4, 20 KO) , a stawką pojedynku będzie należący do urodzonego w Bejrucie w Syrii, a boksującego pod flagą Niemiec "Diamentowego Chłopca" pas mistrzowski federacji World Boxing Association .

Sensacja w wadze ciężkiej! Pogromca Andrzeja Wawrzyka dostał walkę o pas

Ktoś od razu może zapytać: ale jak to możliwe, skoro przecież tyle mówi się, że to Ołeksandr Usyk i Tyson Fury 17 lutego w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej stoczą bitwę o wszystkie najważniejsze tytuły w kategorii ciężkiej? I właśnie w boksie kluczem jest słowo "najważniejsze". W gruncie rzeczy w stawce starcia Ukraińca z Brytyjczykiem będzie również tytuł IBO, ale o tym niewiele się mówi, ponieważ ta federacja nie ma dostatecznego prestiżu i jej mistrzowski pas aż tyle "nie waży".

A wracając do Charra, do niego należy tytuł WBA w wadze ciężkiej w wersji "regular", co tak naprawdę powinno oznaczać, że jest to tytuł wicemistrzowski ("prawdziwym" mistrzem tej federacji jest Ołeksandr Usyk). Jednak w bokserskiej nomenklaturze także reprezentant Niemiec jest mistrzem.