​Jeszcze do niedawna Tony Bellew pytany o najlepszego zawodnika wagi ciężkiej bez wahania wskazywał na Anthony'ego Joshuę (22-1, 21 KO). Przekonuje się jednak powoli do Tysona Fury'ego (28-0-1, 20 KO), nazywając go najlepszym bokserem królewskiej kategorii.

Zdjęcie Tony Bellew /AFP

Zdaniem bombardiera z Liverpoolu, jedynym sposobem na pobicie "Króla Cyganów" jest szybka wygrana przed czasem, zanim ten jeszcze nie zdąży się rozkręcić.

- Jeśli ktoś wyjdzie z Furym poza czwartą rundę, to z nim przegra. Z Joshuą włącznie, choć wydaje mi się, że Anthony zdążyłby się z nim rozprawić na początku. Jeśli jednak Fury przetrwałby bez większych szkód, potem to on by wygrał. Jego sposób i umiejętność poruszania się w ringu są naprawdę wspaniałe, szczególnie biorąc pod uwagę jego rozmiary, wzrost i wagę. Joshua bije może szybszymi kombinacjami, ale to Fury ma najszybszy pojedynczy cios. Chodzi mi o jego lewy prosty. A do tego Tyson jest według mnie najinteligentniejszy między linami. To najlepszy bokser wagi ciężkiej - mówi Bellew.

Fury tydzień temu zastopował w drugiej rundzie niepokonanego dotąd Toma Schwarza. Był to dla niego debiut na antenie stacji ESPN. Za pięć walk zarobi aż 100 milionów dolarów!