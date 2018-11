Tony Bellew stawia na Deontaya Wildera (40-0, 39 KO), ale ma nadzieję, że to Tyson Fury (27-0, 19 KO) będzie górą w walce o pas WBC w wadze ciężkiej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ostre przepychanki na konferencji przed walką Wilder - Fury. Wideo © 2018 Associated Press

- Kiedy walkę zakontraktowano, nie dawałem Fury'emu żadnych szans. Ale widziałem go i z nim rozmawiałem, jest w fantastycznej formie. Nigdy w życiu nie chciałem bardziej się mylić, naprawdę mam nadzieję, że mu się uda. Modlę się za niego, będę krzyczeć i go dopingować - mówi pięściarz z Liverpoolu.



- Mam tylko nadzieję, że ta prawie trzyletnia przerwa się na nim nie odbije. A może, bo nieaktywny bokser nie jest tak efektywny jak zwykle. To mnie niepokoi. Ale jeśli komuś ma się to udać, to jest to Tyson Fury - dodaje.



Walka Wilder-Fury odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę w Los Angeles. Transmisja w Canal+ Sport.