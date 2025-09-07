Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tomasz Adamek zadecydował ws. kariery. Tuż po porażce takie ogłoszenie

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W sobotę wieczorem Tomasz Adamek przez nokaut przegrał z Roberto Soldiciem na gali FAME MMA 27 w Gliwicach. Tuż po zakończeniu walki legendarny bokser zdecydował się na bardzo ważne ogłoszenie. Poinformował, że była to jego ostatnia walka w karierze. Jest to dość nietypowa decyzja, bowiem jego kontrakt z federacją obowiązuje na jeszcze jeden pojedynek.

Tomasz Adamek
Tomasz AdamekMateusz Porzucek / PressFocus / NEWSPIX.PLNewspix.pl

Zdecydowanie nie tak swoją sobotnią walkę z Roberto Soldiciem wyobrażał sobie Tomasz Adamek. Legendarny bokser próbował, lecz nie był w stanie podjąć rękawicy, przez co został znokautowany już w drugiej rundzie pojedynku. Rywal wykorzystywał jego słabsze strony i rozbijał Polaka, co poskutkowało bardzo szybkim rozstrzygnięciem walki.

Tuż po zakończeniu gali 48-latek ogłosił, że starcie z Soldiciem było jego ostatnim w karierze. Podczas swoich zmagań był mistrzem świata organizacji IBF i IBO w wadze junior ciężkiej i WBC w wadze półciężkiej. Swoimi sukcesami osiągnął ogromną popularność i był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców.

    W swojej wypowiedzi w strefie mieszanej podziękował kibicom za wieloletnie wsparcie, a także wskazał, że teraz zajmie żoną i domem.

    - Kończy się moja przygoda z FAME, zostałem wyrwany z emerytury i mogłem pokazać się polskim kibicom i sponsorom. Najważniejsze, że jestem zdrowy, trzeba zająć się Dorotką i domem. Trzeba zakończyć, to jest sport kontaktowy, to nie ma sensu, żeby mi żona zabrała wszystkie pieniądze i nie miał na bułkę, to może musiałbym wracać. Dziękuję kibicom za tyle lat - mówił cytowany przez Przegląd Sportowy Onet.

    Adamek mógł jeszcze walczyć, Borek wyjaśnia

    Co ciekawe, bokser miał aktualną umowę z federacją FAME na jeszcze jedną walkę. Kilka słów wyjaśnień w tym temacie powiedział menadżer zawodnika, Matuesz Borek. Jego zdaniem Adamek zwyczajnie nie ma z kim walczyć. Jednocześnie podkreślił, że jest to w pełni decyzja samego boksera.

    - To jest tak, że podpisaliśmy kontrakt na dwie walki: na tę i następną. To jest tak, że Tomek pobił się z youtuberami, po tych walkach przyszła poważna oferta sportowa. Nie bił się z gościem w swoim wieku, nie bił się z kimś przeciętnym. To jest 20 lat różnicy. Jestem przekonany, że 15 lat temu rozmawialibyśmy w innych humorach. Kto inny pewnie byłby uśmiechnięty po walce, czas nie oszczędza nikogo. Możemy sobie zadać pytanie: ta walka, którą mamy... z kim? Znowu z młodym, agresywnym to się można skaleczyć. Czy Tomkowi chciałoby się jeszcze bić z youtuberem? To jest jego decyzja - powiedział cytowany przez Przegląd Sportowy Onet.

    Adamek swoją ostatnią walkę zawodową stoczył w 2018 roku. Wówczas w Chicago przegrał z Jarrellem Millerem. Następnie nieoczekiwanie wrócił do walk w 2024 roku. W KSW pokonał Mameda Chalidowa, a jakiś czas później dołączył do FAME MMA. W tej federacji poradził sobie z Patrykiem "Bandurą" Bandurskim oraz Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim.

