Tomasz Adamek się nie zatrzymuje. Niedługo znów wejdzie do oktagonu

Tomasz Adamek w walce z Mamedem Chalidowem uniknął jakichkolwiek kontuzji i jest gotów do kolejnego występu w oktagonie. Jak sam ujawnił w rozmowie z dziennikarzami na gali XTB KSW Epic, w niedalekiej przyszłości czeka go debiut we freak fightach. Podpisał on bowiem kontrakt z Fame MMA. W mediach krążą pogłoski, że do debiutu "Górala" dojdzie już w maju, a zmierzy się on z jedną z największych gwiazd tej federacji.