Tomasz Adamek poznał rywala na FAME MMA. Będzie wielki hit!

Trzeba przyznać, że organizacja osiągnęła już taki marketingowy poziom, że mogą zatrudniać naprawdę wielkie gwiazdy, nie tylko ze świata internetu i social mediów, ale także ze świata sportu. Warto tutaj wspomnieć choćby o Tomaszu Adamku, który w Polsce i naszym sporcie ma niezwykle mocną pozycję. Adamek kontrakt z federacją podpisał w 2023 roku i wiadomo było, że obejmuje on dwie walki. Trwało więc oczekiwanie na to, kto będzie rywalem wybitnego polskiego zawodnika.

Wielki hit FAME MMA 21. Adamek zawalczy z "Bandurą"

Tę informację poznaliśmy już 11 marca, gdy ogłoszono, że Adamek na gali FAME MMA21 zmierzy się z Patrykiem "Bandurą" Bandurskim, a więc znanym YouTuberem znanym z działania w grupie influencerów "Bungee". "TAK, TO PRAWDA! Oto danie główne gali FAME 21 - BANDURA vs GÓRAL! To będzie historyczne starcie i zderzenie dwóch kompletnie różnych światów - wielokrotnie utytułowanego i jednego z najbardziej uznanych polskich pięściarzy - Tomasza "Górala" Adamka, z członkiem należącym do Bungee, czyli do jednego z najpopularniejszych kanałów rozrywkowych na krajowym YouTube! Postać, którą za swoją osobowość kochają i znają miliony - Patryk "Bandura" Bandurski!" - czytamy na profilu.