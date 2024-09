To jest chory człowiek. Krzyczy, ubliża... Tak się nie robi i nie powinno robić. Dlatego nigdy nie będą go szanować kibice. To jest chory naprawdę człowiek. Zero szacunku u kibiców będzie miał, bo nie ma szacunku do drugiej osoby. I co zrobisz. Ale to jest jego wola

~ stwierdził "Góral"