Tomasz Adamek ogłasza w sprawie skandalu. Doszło do zwrotu akcji

Tomasz Adamek był jednym z głównych bohaterów ostatniej gali Fame MMA. Popularny "Góral" zawalczył w walce wieczoru z youtuberem Patrykiem "Bandurą" Bandurskim i pokonał go na punkty . Dzień po gali chciał wrócić samolotem do Stanów Zjednoczonych. Na lotnisku spotkała go jednak bardzo niemiła niespodzianka.

Były pięściarz znajdował się już na pokładzie samolotu lecącego do Stanów Zjednoczonych. Nagle podeszła do niego stewardessa i powiedziała mu, że musi opuścić pokład maszyny. Powód? Uznano, że Tomasz Adamek jest pod wpływem alkoholu .

- Siedziałem już w samolocie lecącym do USA. Nagle podeszła do mnie stewardesa. Usłyszałem, że jestem pijany i że nie mogę lecieć. A to kompletna bzdura. Po sobotniej walce w Gliwicach wypiłem trochę wina, rano jedno piwko i to wszystko. Jestem poobijany, mam podbite oko, więc może pomyśleli, że biłem się po pijaku - mówił Adamek.